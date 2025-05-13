(ANKARA) – Ahmet Türk, Bahçeli’nin Risk Aldığını Belirtti

AHMET TÜRK’TEN DEĞERLENDİRME

Dem Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, yaptığı açıklamada, “Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı. Türkiye’nin geleceği, Ortadoğu’daki gelişmeler, bugün Türkiye’nin artık kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bunu Türkiye gündemine taşıdı” dedi. Türk, Ekol TV’ye verdiği mülakatta, terör örgütü PKK’nın fesih sürecine ve silah bırakma kararına dair görüşlerini paylaştı.

BARIŞ SÜRECİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Türk, bu süreç boyunca beklentilerini pazarlık konusu yapmadıklarını vurguladı. “Tabii ki hayırlı bir gelişme. Yıllarca demokratik siyasetin öne çıkması, silahların sustuğu, acıların yaşanmadığı, sorunların demokratik siyasetle çözüleceği bir gelecek için hep mücadele ettik, herkes mücadele etti. Bugün vardığımız nokta o. Sorunları, atılması gereken adımları ve çözümleri demokratik siyasetle ele almamız ve bunu demokratik siyasetle çözmemiz gerektiği bir döneme girdik” ifadelerini kullandı. Bu dönemde herkesin önemli görevler üstlendiğini belirten Türk, barışın kolay olmadığını bildiklerini de sözlerine ekledi.

BAHÇELİ VE BARİŞA KATKISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçteki katkılarına değinen Türk, “Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı. Türkiye’nin geleceği, Ortadoğu’daki gelişmeler, bugün Türkiye’nin artık kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bu konuda hem emek verdi, hem açıklamalar yaptı ve bunu Türkiye gündemine taşıdı” şeklinde konuştu. Ayrıca Sayın Özel ile yapılan görüşmelerde barışa katkı sunma konusunda güçlü destek sunduğunu belirtti. Türk, barış sürecinde emeği geçen Sırrı Süreyya’yı saygıyla anarak, “Elbette emeği de çok büyüktü. Erken ayrıldı aramızda. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.