(ANKARA) – AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı paylaştı. Güler, Sırrı Süreyya Önder’in “siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimiz” olduğunu belirtti. Ayrıca, “Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır” dedi.

GÜLER’İN TAZİYE MESAJI

Abdullah Güler, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygularını dile getirdi. Güler’in mesajında, “TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn.Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi. Merhum Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet dileyen Güler, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı iletti. Güler, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” diyerek taziye mesajını sonlandırdı.