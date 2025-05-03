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(ANKARA) – Ali Babacan, Sırrı Süreyya Önder’le ilgili taziye mesajı paylaştı

Taziye Mesajı Paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı paylaştı. Babacan, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, Önder’in barış için verdiği mücadeleyi ve ona duyduğu saygıyı dile getirdi.

Üzüntü Dolu Bir Mesaj

Babacan, “Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Devamında, “Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

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