(ANKARA) – Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, 3 Mayıs’ı kutladı.

ETKİNLİK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında bir film gösterimi düzenleyerek ifade özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin önemini vurguladı. Almanya Federal Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Henning Simon’un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Margarethe von Trotta’nın “Hannah Arendt” isimli filmi gösterildi. Goethe Enstitüsü’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında, Henning Simon düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasının demokratik toplumlar için çok önemli bir değer olduğunu belirtti.

FİLMİN ANLAMI VE MESAJI

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla gerçekleştirilen gösterim, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann’ın Kudüs’teki yargı sürecini takip eden siyaset teorisyeni Hannah Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” kavramını geliştirdiği dönemi ele alıyor ve kamuoyunun sorumluluğuna dair güçlü mesajlar sunuyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR KORKUTUCU VERİLER

Etkinlik, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye’de basın özgürlüğüne dair son verileri paylaştığı bir zaman dilimine denk geldi. Almanya Büyükelçiliği’nin düzenlediği etkinlikte gündeme gelen RSF’nin yayımladığı 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, bir yıl öncesine göre bir basamak gerileyerek 180 ülke arasında 159’uncu sıraya düştü. Bu sonuç, ülkenin “çok vahim” kategorisindeki yerini koruduğunu gösteriyor.