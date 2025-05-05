(ANKARA) – Ankara’da 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ İLE MÜCADELEDE YENİ GÖZALTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, Emniyet personelini örgüte kazandırma amacı güden 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 20’si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 38 şüpheliye yönelik, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli eş zamanlı gözaltına alma kararı alınmıştır.”

GÖZALTINA ALINANLAR VE İŞLEMLER

Şu ana kadar şüphelilerin 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Gözaltı kararı, FETÖ ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların devam ettiğini gösteriyor.