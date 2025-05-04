(ANKARA) – Antalya Ve Çevresinde Sağanak Bekleniyor

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman, Mersin ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre belirtilen illerin yanı sıra Mersin’in batı ilçelerinde de benzer hava koşulları görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar meydana gelebilir.

PUS VE SİS UYARISI

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Karadeniz bölgelerinde pus ve yer yer sis gözlemleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkları Ankara ve İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 7 derece olarak öngörülüyor. İzmir’de ise sıcaklıkların en yüksek 27, en düşük 12 derece olması bekleniyor.