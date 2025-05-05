(ANKARA) – Arakçi, Şerif ile Görüştü. İki Ülke İş Birliğini Güçlendirdi. Saldırı Üzerine Uluslararası Soruşturma İstendi

İRAN DIŞİLERİ BAKANI’NIN PAKİSTAN ZİYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Başbakan Şehbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları yanı sıra, geçen ay Keşmir’de yaşanan ve 26 turistin ölümüne yol açan saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasında yükselen gerginlik ele alındı. Şerif, İran ile barış ve istikrar için iş birliğini güçlendirme kararlılığını dile getirdi ve Hindistan’ın Keşmir’deki saldırıyla ilgili yaptığı suçlamalara karşı uluslararası bir soruşturma çağrısı yaptı.

TARİHİ BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Başbakan Şehbaz Şerif’in İslamabad’daki görüşmesine Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammad Ishak Dar da katıldı. Şerif, Pakistan ve İran arasındaki tarihsel ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Pakistan’ın bölgede barış ve istikrarı sağlamak için Tahran ile yakın çalışma kararlılığını yineledi.

GELİŞMELER VE TANSİYON

Hindistan’ın Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, turistlere yönelik düzenlenen saldırının ardından Pakistan’ı “saldırının arkasında olmakla” suçlaması, gerginliği artırdı. Pakistan ise “bu tür iddiaları asılsız” olarak nitelendirerek reddetti. Bu durumda Pakistan ve Hindistan arasında tansiyon yükseldi. Arakçi’nin bugün İslamabad’a girmesiyle birlikte, görüşmelerde bölgedeki bu yüksek tansiyon gündeme geldi.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÖNERİSİ

Arakçi ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Şerif, Pahalgam’daki saldırıyla ilgili devam eden gerginlikten duyduğu ciddi endişeleri dile getirdi. Şerif, “Pakistan’ın olayla ilgili uluslararası bir soruşturma önerdiğini” belirtti ve “gerçeğin ortaya çıkarılması için şeffaf, tarafsız ve güvenilir bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu” vurguladı.

İRAN İLE DOSTANE BAĞLAR

Arakçi, Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu değerlendirmeyi amaçladığını ifade etti. İran’ın her iki ülkeyle olan dostane bağlarının önemine işaret eden Arakçi, Pakistan’ı komşu ve kardeş bir ülke olarak özel bir konumda gördüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı, bölgesel gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki ilişkilere dair konuların da ele alındığı diplomatik temaslarda bulundu.