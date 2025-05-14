(ANKARA) – Asoy İnşaat Sahibi Adem Soytekin, Yolsuzluk Soruşturması Hakkında Konuştu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Asoy İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul’daki belirli bir grubun, kamu ortaklığıyla üretilen konut ve kentsel dönüşüm projelerindeki ilk satışlarda aldıkları konutları birden fazla kez satarak kısa vadede yüksek kazanç sağladıklarını ve devir bedelini düşük göstererek devir harcı ve vergi ödemediklerini dile getirdi. Ayrıca, “satışların gerçek bedeliyle gösterilmesini istediğimde, bu kişiler tarafından tehdit edildim” ifadesini kullandı. Cezaevinde kalan Soytekin’in açıklamaları, avukatı aracılığıyla basınla paylaşıldı. Soytekin, “Sayın Bakanımızın kayıt dışı ekonomiyle mücadele ettiği bu dönemde, benim de uzun zamandır ele aldığım bir konuya değinmek istiyorum” dedi ve kayıp ve kaçakların milyar dolarlar üzerinde bir rakama ulaştığını belirtti. “Bu ifade abartı değil, somut örneklerle desteklenmiş bir gerçektir” diye ekledi.

ÖRNEKLER VE DEVİR İŞLEMLERİ

Soytekin, kamu ortaklığı ile konut üreten TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş gibi kurumların yönettikleri sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerindeki dairelerin ilk alan kişiler tarafından rekor sayıda satıldığını ve bu işlemlerin şahsi deneyimlerine dayandığını aktardı. Örneğin, 2021 yılında Kiptaş Yeşilpınar Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde satışı yapılan bir 2+1 dairenin satış bedelinin 1 milyon 600 bin lira olduğunu; ancak 2023 yılında devir işleminin yine aynı bedelle yapıldığını, oysa dairenin piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti. “Kayıp ve kaçak burada başlamaktadır” diyen Soytekin, devir işlemiyle elde edilen fazladan 6 milyon 900 bin liranın elden tahsil edilmesiyle vergi kaybına yol açıldığını söyledi.

ŞANTAJ VE TEHDİTLER

Soytekin, açıklamasında bu işlem sonucunda 6 milyon 900 bin lira gelir vergisinin tahsil edilemediğini ve devir harçları ile tapu harçlarının ödenmediğini savunarak, “Bu sadece bir dairenin ilk devri üzerinden verilmiş bir örnektir” dedi. Aynı dairenin birden fazla kez devredildiğini belirten Soytekin, bu uygulamaya karşı çıkıp “Satışları gerçek değeriyle gösterin” dediklerinde tehdit edildiğini, şantaja uğradığını ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını ifade etti. “Halen bu saldırılar sürmektedir” diyen Soytekin, “İBB dosyası üzerinden savcılığa gidip tanıklık yapmaktadırlar” diyerek söz konusu kişilerin kim olduğunu sordu. Sektörde “Başakşehir Grubu” olarak bilinen bu kişilerin, kendileriyle hiçbir resmi bağı bulunmadığını ve dolandırıcılık dosyalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.