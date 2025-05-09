(ANKARA) – Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Adli Tıp Kurumu’nda çeşitli ihtisas kurullarına yönelik atama ve görevlendirmeler yapıldı. 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen atamalara göre, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmiş, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gereği atanan isimler de belirlendi.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ DETAYLARI

Atamalara dair görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti: Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uzun, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Karbuz ve son olarak Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahri Teker görevlendirildi.

BAKAN TUNÇ’TAN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu atamalara dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumumuzun İhtisas Kurulu Başkanlıklarına ve Üyeliklerine yapılan atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.