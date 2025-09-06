Ankara Atatürk Çocuk Parkı Açıldı

ATATÜRK ÇOCUKLARI DOĞAL YAŞAM PARKI VE HAYVANAT BAHÇESİ AÇILDI

Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde tamamlanan “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi” ziyarete açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Orman Çiftliği’nin tarihi ve doğal dokusunu koruyarak hayata geçirilen bu park, ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak. Açılışın ilk gününde, birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesinde dikkat çeken hayvanlar arasında deve kuşu, su kuşları, zebra, lama, kuğu, alageyik, at, deve, cüce keçi, sülün, alpaka, flamingo, kızıl geyik, valabi, maymun ve Ankara keçileri yer alıyor.

ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ

Ziyaretçilerden İlke Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesini beğendiğini belirterek, “Geyikleri, keçileri gördüm. Hepsi de kendi doğal alanında gibi olmuş. Onları izlemek, seyretmek büyük bir keyif oldu. Çok eğlenceli ve kalabalık ilk gün olmasına rağmen. Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi. 8 yaşındaki Duha Pırıl Lal ise hayvanat bahçesindeki birçok hayvanı ilk defa gördüğünü ifade ederek, “Çok güzellerdi. Çok heyecanlandım. Deve kuşu, alageyik ve kaz gördüm.” diye konuştu.

Doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan park, 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç ile dolu. Bu geniş alan, ziyaretçilere hem dinlenme hem de eğlence imkanı sunuyor. Hayvanat bahçesi, özellikle çocuklar için doğal yaşamı daha yakından tanıma fırsatı sağlıyor.