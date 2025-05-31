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(ANKARA) – Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORTÖRÜ CUMARTESİ ANNELERİ’YLE BULUŞTU

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 12 Eylül darbe süreci sonrasında gözaltında kaybolan bireylerin bulunmasına yönelik 1995 yılında Galatasaray Meydanı’nda başlayan Cumartesi Anneleri’nin 1053’üncü hafta etkinliğine katıldı.

CUMARTESİ ANNELERİ VATANDAŞLIK VE ADALET İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Amor, Türkiye seyahati çerçevesinde Cumartesi Anneleri’ni ziyaret ederek, Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yer aldı. Bu buluşma, etkinliğin sürdüğü yıllar boyunca yapılan düzenli toplantılardan biri.

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