(ANKARA) – AYM, 39. Maddeyi İptal Etti

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğuna karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan bu Yüksek Mahkeme kararı, Ankara 20. İdare Mahkemesi’nin kanunun 39. maddesinin Anayasanın 2., 38. ve 135. maddelerine aykırılığı yönündeki talebini göz önünde bulundurarak alındı. İlgili madde, Haysiyet Divanı’nın disiplin cezalarını belirleme yetkisini düzenliyor. “Haysiyet Divanı evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati cezaları verir; a) Yazılı İhtar, b) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası, c) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasından meni, d) Bir mıntıkada üç defa sanat icrasından meni cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan meni” şeklinde tanımlanıyor.

DISIPLIN CEZALARINDA ADİL DENGE

Yüksek Mahkeme, bu maddenin değerlendirilmesinde, “Anayasa Mahkemesi söz konusu kısımda haysiyet divanına tanınan yetkinin somut olayın özelliklerine, eylemin ağırlığına, oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasını sağlamanın yanında işlenen disiplinsizlik eylemi ile tayin edilen disiplin cezası arasında adil bir dengenin gözetilmesini sağlayacak gerekli ve yeterli mekanizmaların kurulmadığı” sonucuna vardığını belirtti. Bunun yanı sıra, verilecek disiplin cezaları açısından keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvencenin sağlanmadığına da dikkat çekti.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Karar metninin hüküm kısmında, “Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine 11/2/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” ifadeleri yer alıyor.