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(ANKARA) – Azmi Karamahmutoğlu’na Soruşturma Açıldı

ZAFER PARTİSİ SÖZCÜSÜ HAKKINDA SORUŞTURMA

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu hakkında, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Karamahmutoğlu’nun avukatı Afşin Hatipoğlu, bu durumu sosyal medya üzerinden açıkladı.

SORUŞTURMA NEDENİ

Hatipoğlu, “Müvekkilim Azmi Karamahmutoğlu’na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir paylaşımını alıntılayarak, ‘Ne kadar da mistik…’ yazdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Kamu görevlisine hakaret’ gerekçesiyle soruşturma açılmıştır.” diye belirtti. Ayrıca, Karamahmutoğlu’nun Ataköy Polis Merkezi’nde ifade verdiğini de ekledi.

Hatipoğlu, “Ülkemizin geldiği hukuk düzenini izah açısından, soruşturmaya konu bu ibretlik paylaşımı ise takdirlerinize sunuyoruz.” sözleriyle, durumun hukuki boyutuna dikkat çekti.

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