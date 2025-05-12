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(ANKARA) – Bakan Fidan, Barrot ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşme bugün gerçekleşti ve uluslararası gündemdeki önemli konulardan biri olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar üzerinde duruldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki Bakan, bu krizle ilgili uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve alınacak yeni önlemler üzerinde detaylı bir değerlendirme yapıldı.

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