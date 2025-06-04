(ANKARA) – Bakan Güler, Brüksel’de İmza Töreninde

ELEKTROMANYETİK HARPTA ÖNEMLİ ADIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile birlikte Brüksel’de düzenlenen Elektromanyetik Harp Koalisyonu’na dair niyet mektubu imza törenine katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya accountundan yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan mevkidaşları ile birlikte ‘Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni’ ne iştirak ederek ülkemiz adına mektubu imzaladı” ifadeleri yer aldı.

HAREKETLİ DİPLOMASİ ORTAMINDA ÖNEMİ

Bu imza, elektromanyetik harp alanındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor. Bakan Güler’in katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, NATO üyesi ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı pekiştiriyor. Elektromanyetik harp, günümüz savaş tekniklerinin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor ve bu koalisyon, ülkelerin bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor.