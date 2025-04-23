(ANKARA) – Bakan Tekin, Çocuklarla Anıtkabir’i Ziyaret Etti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen bu ziyarette Tekin, çocuklarla birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek törensel alana gitti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkma imkanı bulan Tekin, ona sonsuz saygı sunmak adına mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Tekin ve çocuklar fotoğraf çektirdi. Ziyaret, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek devam etti.

ATATÜRK’E YAZILAN MESAJ

Anıtkabir Özel Defteri’ne duygularını aktaran Tekin, “Aziz Atatürk, TBMM’nin açılışının 105’inci yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eğitim ailemizle huzurundayız” ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların, demokrasi ve milli irade bilinciyle, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Tekin, “Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir” dedi.

Ayrıca, önümüzdeki asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapma amacında olduklarını vurgulayarak, aklı selim, kalbi selim, fikri selim bireyler yetiştirmek için kararlı bir şekilde azimle çalışacaklarını ifade etti. Yazısını, “Ruhunuz şad olsun” diyerek sonlandırdı.