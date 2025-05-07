(ANKARA) – Bakan Tekin, Ek Atama Yok

ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirdikten sonra ek atama olmayan bir süreçte olduklarını belirtti. Beyaz TV’de yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran Bakan Tekin, “Ek atama olur mu?” sorusuna “Yok, ek atama olmayacak. Böyle bir şey gündemimizde yok” yanıtını verdi.

KPSS SINAVI VE YENİ İSTİHDAM MODELİ

Bakan Tekin, 2024 yılında gerçekleştirilecek son KPSS sınavının ardından atamaların gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Şunu açık açık söyleyeyim, 2024 yılında son defa KPSS sınavı yapıldı, ve o KPSS’yle son atamayı yapıyoruz biz” dedi. 2024 yılı için planlanan atamanın 15 bin kişi olacağını belirtirken, Temmuz ayında Milli Eğitim Akademisi üzerinden yeni bir istihdam modeline geçileceğini ifade etti. Bu modelle birlikte 10 bin öğretmen alımı olacağını kaydetti.

ATAMA DAĞILIMI

Tekin, “Yani bu 25 binin 15 bini KPSS, 10 bini de Milli Eğitim Akademisi üzerinden olacak” şeklindeki açıklamasıyla atama sürecine dair detayları ortaya koydu. Bu bilgiler, öğretmenler arasında önemli bir merak konusu oluşturmaya devam ediyor.