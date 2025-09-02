(ANKARA) – Bakanlar Arasında İşbirliği Gelişiyor

İKİ ÜLKE BAKANLIKLARI ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’i Türkiye’de ağırladı. İki ülke Bakanlıkları arasındaki Ortak Daimi Komisyon’un 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde bir araya gelen bakanlar, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik görüşmelerde bulundular. Bakan Işıkhan, Aliyev’in Türkiye’yi tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE KABUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti ve Bakan Işıkhan bu görüşmeye eşlik etti. Ardından, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Işıkhan, “Tek Millet, İki Devlet” anlayışının gelişmekte olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin “müttefiklik” seviyesine yükseldiğini belirtti.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ ÖNEMİ

Işıkhan, daha önce gerçekleştirdikleri toplantılarda verimli temaslar kurduklarını belirterek, “Kıymetli Kardeşim Sayın Aliyev, daha önce Bakan Yardımcısı olarak katkı sunmuştu. Şimdi ise Türkiye’ye ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.” dedi. Bakan, Bakü’de yapılan 11’inci Toplantıda kabul edilen otuz maddelik Eylem Planı’nın büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

GELİŞEN İSTİHDAM OLANAKLARI

Bakan Işıkhan, karşılıklı yatırımların yaklaşık 38 milyar Doları bulduğunu belirterek, vatandaşlara nitelikli istihdam olanaklarını genişletmeye odaklandıklarını açıkladı. “Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.” diyen Işıkhan, Bakü’de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi’nin önemine de değindi.

GELECEK ETKİNLİKLER VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

İstanbul’da düzenlenecek “OECD Beceriler Zirvesi”ne Azerbaycan’ın özel davetli olarak katılacağını bildiren Işıkhan, “Her alanda tecrübe ve birikimlerin paylaşımı çok değerli” dedi. Sonrasında imzalanan Eylem Planı’nın işbirliklerinin derinleşmesine katkı sağlayacağını belirten Işıkhan, takip süreçlerini sıkı bir şekilde yürüteceklerini de ifade etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Bakan Işıkhan ve Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı’nı imzaladı.