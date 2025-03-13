Ankara-Bala Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü

TRAFAK KAZASI BİLGİLERİ

Ankara-Bala karayolunda meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.D. tarafından yönetilen otomobil, yol kenarında bekleyen E.Ç.’nin aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de tarlaya savruldu.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.D.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Öte yandan, E.Ç.’nin kazada hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi morga taşındı. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığı bilgisi verildi.