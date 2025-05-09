(ANKARA) – Barış İçin Hep Birlikte Çabalıyoruz

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARARLARI BÜYÜK UMUT TAŞIYOR

Dem Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın fesih kongresiyle ilgili açıklamada bulundu. Bu süreçte, “Hepimizin beklediği, özlem duyduğu süreci yakaladık. Alınan kararların çok kısa bir süre sonra açıklanacağını düşünüyorum. Türkiye’de canını yitiren bütün insanlarımızın annelerine hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımız ölmesin, barış ve huzur içerisinde yaşasınlar” ifadelerini kullandı. Buldan, PKK’nın kongresinin toplandığını ve çok önemli kararların alındığını belirttikten sonra TV100’e bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞA YILDIRAN BİR GÖRÜŞME DÖNEMİ

Buldan, Sırrı Süreyya Önder’i anarak konuşmasına başladı. “Keşke bu günü görseydi. Keşke açıklamaya tanıklık etseydi. Büyük emeği ve çabası var” diyerek duygu dolu mesajını iletti. “Sevgili Sırrı Süreyya Önder yerinde rahat uyusun. Mutlaka hissedecek ve anlayacak bugün Türkiye’de vermiş olduğu çabanın ve mücadelenin nihayete erdiği bir dönemi yaşıyoruz.” Türkiye açısından tarihi bir dönem kapısının aralandığını ifade eden Buldan, geçmişte ödenen bedellerin nihayet bir sonuca ulaştığını düşündüğünü belirtti.

BARIŞ İÇİN GEREKEN ÇABA

“Huzurlu bir Türkiye, demokratik bir Türkiye herkesin özlemiydi” diyen Buldan, bugünkü gelişmelerin bu özlemi gerçekleştirmek için bir adım olduğunu vurguladı. Annelerin ve gençlerin artık ağlamadığı, kayıpların yaşanmadığı bir geleceği yaratma adına barışın topraklara yakışacağını belirtti. “Bu konuda çaba sarf eden, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu taşları örme, barışa destek verme zamanı. Muhtemelen kısa bir süreç içerisinde açıklanır” diyerek sürecin ilerleyişine dair umutlarını paylaştı. Buldan, alınan kararların hızla açıklanacağına inandığını ve Türkiye’de canını yitirenlerin anneleri için hayırlı dileklerde bulundu. “Bundan sonra çocuklarımız ölmesin barış ve huzur içerisinde yaşasınlar” diyerek sözlerini noktaladı.