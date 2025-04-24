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Ankara Barosu, Gözaltı Bilgisini Paylaştı

ÖĞRENCİLERİN GÖZALTI SÜRECİ

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul’da meydana gelen depremler sebebiyle Ankara’da gerçekleştirilen protestoda gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu. İstanbul’daki depremlerin ardından afetlere ilişkin herhangi bir önlem alınmadığını ifade eden öğrenciler, Ankara’da bir protesto düzenlemek istedi. Madenci Anıtı’na yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti ve bu müdahale esnasında 11 öğrenci gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, deprem ile ilgili eylemde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün Olgunlar Sokak’ta yapılan deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerini takip ettik, gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.” ifadelerine yer verildi.

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