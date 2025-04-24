Ankara Barosu, Öğrencileri Serbest Bıraktı

DEPREM PROTESTOSU ENGELLENDİ

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul’da meydana gelen depremler dolayısıyla Ankara’da gerçekleştirilen protesto sırasında gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest kaldığını duyurdu. İstanbul’daki depremlerin ardından afetlerle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ifade eden öğrenciler, başkentte bir protesto düzenleme arzusu taşıdı. Madenci Anıtı’na yürümek isteyen öğrencilere, polis ekipleri tarafından müdahale gerçekleşti.

GÖZALTI SÜRECİ VE SERBEST BIRAKILMA

Yapılan müdahalenin ardından 11 öğrenci gözaltına alındı. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, deprem ile ilgili eylemde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Merkezin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Olgunlar Sokak’ta yapılan deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerini takip ettik, gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.” ifadesine yer verildi.