Ankara Başkanı Yavaş, “Hukuksuzluklar Bitmeli” dedi

MANSUR YAVAŞ’TAN HUKUK DIŞI UYGULAMALARA TEPKİ

YENİDEN HUKUKUN EGEMENLİĞİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem Başkanı serbest bırakın” sözleriyle dikkat çekti. Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen ‘Yerel Reform Buluşmaları’ programına katıldı. “Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin özel bir görev için Ankara’ya çağrıldığını herkes duydu. Herkes konuşmaya başladı; ne olabilir, neden toplandı? Hemen hemen hiç kimsenin aklına asayiş gelmedi maalesef. Ya CHP’ye kayyım atanacağı ya da Ankara Büyükşehir ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı düşüncesi akla geldi” dedi. Böyle bir ortamda fikir özgürlüğü ve tarafsız hizmetten bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Yavaş, “İnsanların aklına en son gelmesi gereken şey ilk önce gelir oldu. Neden? Çünkü maalesef hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA HUKUKUN İSTİSNASI

Yavaş, sosyal medyada bir tweet attıktan sonra gözaltına alınan bireylerin durumuna değindi. “Ben hukukçuyum. Bu tweetin suç olup olmadığına mahkeme karar verecek; savcı değil. Mahkeme inceleyecek, belki de ‘suç değil’ diyecek. Delilleri karartma imkanı yok zaten, ekran görüntüsünü alıyorsunuz” dedi. “Dolayısıyla kaybedilecek bir delil yok. Bunu niye apar topar sabah erkenden evinden alıyorsunuz? Bir de neden tutukluyorsunuz? Tutuklama son derece istisnai bir şeydir” diye ekledi.

ÇİFTE STANDARTLAR

CHP’ye kayyım atanacağı iddialarını gündeme getiren ve hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yavaş, “İşte, ‘Ankara’da operasyon yapılacak, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanacak’ söylenince borsadaki kaybı gördünüz. Bu şahıs tutuklanmadı, verdiği zararlara karşılık tutuklanmadı. Eğer onu tutuklamıyorsunuz, diğerlerini niye tutukluyorsunuz?” şeklinde konuştu. Gençlerin bu hukuksuzlukları gördükleri ve adaletsiz ortamları hissettikleri için haklarını kullanmaya çıkmalarının önemine vurgu yaptı.

HUKUKUN YERİNİ BULMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Yavaş, “Bunların suçunun yatarı yok. Sizin bir daire başkanınızın evinden 26 kilo altın, 2 milyon dolar para çıkmış. Üst düzey biri de değil, daire başkanı. Sizin yine üst düzey bürokratlarınız İstanbul’daki lüks villa projelerinde sıraya girmişler. Hiç bunları sormaz mısınız? Bu paraların kaynağı nedir? Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem Başkanı serbest bırakın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.