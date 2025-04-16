Ankara Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında soruşturma başlattı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yönündeki iddialarla gündeme gelen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında harekete geçti. Başsavcılık, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu konudaki iddialara yanıt verdi. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile bazı delegeler tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.”

KÜTAHYALI’DAN İDDİALAR VE AÇIKLAMALAR

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin olarak yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını iddia etti. Kütahyalı, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçlerinin izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.”

KÜTAHYALI’DAN GERİ ADIM VE AÇIKLAMA

İlerleyen saatlerde Kütahyalı, bu konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunarak geri adım attı. Kütahyalı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun. CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması ayrıca beni çok mutlu etti. Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir. Mahkeme kararları da duruşmalarda muhataplarına açıklanmadan evvel kimse tarafından bilinemez. 17 Nisan 2025 günü ülkemiz için hayırlı olsun…” ifadelerini kullandı.