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Ankara Başsavcılığı, Kütahyalı’na soruşturma açtı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı’nın yapmış olduğu açıklamalar üzerine re’sen soruşturma başlattı. Bu durum, Kütahyalı’nın CHP’ye yönelik kayyum iddialarıyla ilgili olarak gerçekleştirildi.

IDDIALAR VE ŞİKAYETLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP’ye kayyum atanacağı” yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu çerçevede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı’nın CHP ile ilgili kayyum iddiası üzerine harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır” denildi. Bu paylaşımlar, Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında değerlendiriliyor.

SONUÇ VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Bu nedenlerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürmektedir. Kütahyalı’nın açıklamaları, sosyal medyada geniş bir yankı bulmuş ve adli süreçlerle ilgili gelişmeleri tetiklemiştir.

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