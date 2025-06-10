Ankara Başsavcısı Bayramda Muhabirlerle Buluştu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bir araya gelip bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan ile Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Melih Aladağ da yer aldı.

MUHABİRLERE İKRAMLARDA BULUNULDU

Bayramlaşma sırasında muhabirlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.