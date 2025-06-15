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Ankara Batı Adliyesi Savcısı Evlendi

NİKAH TÖRENİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur evleniyor. Nikah töreni, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenleniyor. Törende, yargı mensupları ile çok sayıda davetli katılıyor.

EVA KÜLTÜRÜ VE İKİ TOPLUM ARASINDAKİ BAĞ

Törende, Akdağ ve Bozatemur çiftinin mutluluğu konuklar tarafından alkışlarla karşılanıyor. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, yaptığı konuşmada, iki önemli görevde bulunan ismin evliliğe adım atmasının Türkiye ve Avusturya’daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu belirtiyor.

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti, hayatlarının en özel gününü sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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