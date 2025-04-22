Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 113 Şüpheli Tutuklandı

ANKARA MERKEZLİ OPERASYONUN DETAYLARI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’nın merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 113 şüpheliden 108’inin adli makamlarca tutuklandığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Açıklamaya göre, halen ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama çalışmaları neticesinde bu aşamada toplam 103 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve ceza infaz kurumlarında tutuklu olarak bulunan toplam 113 şüpheliden 108’i, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı. Ayrıca, “4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiş, 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır.” denildi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE KOORDİNASYON

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle devam ettiği bilgisi verildi.