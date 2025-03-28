Ankara Bayram Namazı Kaçta Başlıyor?

MANEVİYAT DORUĞUNDA BAYRAM NAMAZI

Her yıl olduğu gibi bu sene de bayram sabahı maneviyatın zirveye ulaştığı anlardan biri olacak. Ankara’da yaşayan binlerce insan, sabahın erken saatlerinde camilere yöneliyor. Bu nedenle, “Ankara bayram namazı saati ne zaman?” sorusu kadar, bayram namazının kılınışı ve kaç rekât olduğu da merak ediliyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre Ankara bayram namazı saati 07:07 olarak belirlenmiştir. Bu saatte Ankara’daki tüm camilerde bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir sembolü olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde eda ediliyor.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekât olarak cemaatle kılınır. İlk olarak “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza başlanır. Ardından “Sübhaneke” okunur. Sübhanekeden sonra eller üç kez tekbir getirilerek kulaklara kaldırılır; birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır, üçüncüsünde ise göbek altına bağlanır. İmam, önce “Fatiha”, sonra bir sure okur ve birlikte rükuya eğilinir.

İlk rekattan sonra, rüku ve secdeler yapılarak ayağa kalkılır ve eller bağlanır. İkinci rekatta imam, yine Fatiha ve bir sure okur. Sonrasında iki el üç kere tekbir getirilerek kaldırılır; üçüncüde yanlara bıraktıktan sonra, dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmadan rükuya eğilinir. Secdeler yapıldıktan sonra oturulur. Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz tamamlanır.