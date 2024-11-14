Ankara Belediyesi Konserleri Üzerine İnceleme

ANAYASA ÇERÇEVESİNDE YENİ İNCELEME SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine bir inceleme süreci başlattı. Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na bir müzekkere yazarak ihbarların değerlendirilmesini istedi. Bu ihbarların değerlendirilmesi, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması durumunda savcılığa bildirilmesi talep edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda, iddiaları araştırmak için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Bu müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın nasıl şekilleneceği belirlenecek. Başsavcılığın, iddiaların ciddi bulunması durumunda adli bir soruşturma başlatacağı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Bu konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Yavaş, “İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım’da geldiğini” belirtti. İncelemenin devam ettiğini ve yeni bir durumun olmadığını ifade eden Yavaş, “Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.” dedi.

KONSER TARTIŞMASININ DETAYLARI

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş’e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödendiği iddiaları tartışmalara yol açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu bildirdi. Yavaş, konuya dair şu açıklamaları yaptı: “- Ebru Gündeş’in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira.” Yavaş, “Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle ‘Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi’ tamamı algı operasyonudur.” dedi. Yavaş, “Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara’dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi.” şeklinde konuştu.