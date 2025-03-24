Ankara Belediyesi’ndeki Soruşturma Personeli Kapsıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Bu kapsamda, belediyenin 9 çalışanı hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılmış durumda. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya dair yaptığı açıklamada, verilen soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, konuyla ilgili personeli kapsadığına vurgu yaptı. “Manipülasyon” uyarısında bulunuldu.

HIZLI CEVAP

DMM’den yapılan açıklamada, “İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır” ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında çıkan “Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı” iddiasının manipulatif olduğunu belirtti.

RAPORUN DETAYLARI

DMM’nin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı’ iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır” denildi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konserle ilgili yapılan inceleme sonucunda 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiş.

MANİPÜLASYON UYARISI

Ankara Valiliği, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu müfettiş işlemlerinin yılın belirli dönemlerinde rutin olarak gerçekleştirildiği ifade edilerek, güncel bir soruşturma başlatıldığının öne sürülmesinin bir manipülasyon olduğu tespit edildiği bildirildi. DMM, “Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” şeklinde bir uyarıda bulundu.