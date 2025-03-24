Ankara Belediyesi Soruşturma Nedeni Açıklandı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ İNCELEME YAPIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatılması, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2021-2024 yılları arasında düzenlenen kültür-sanat etkinliklerini incelemeye aldığı bilgisi geldi. Yapılan incelemeler sonucunda 130 konserin 33’ü hakkında kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın arka planı, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin denetiminden kaynaklanıyor. Müfettişler, bu kapsamda düzenlenen 130 konserin hizmet alımlarını detaylı biçimde inceledi. 97 konser için herhangi bir sorun tespit edilmezken, 33’ü için kamu zararı açıkça ortaya kondu ve bu sebeple soruşturma izni verildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VE İTİRAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu etkinliklerin daha önce Sayıştay’ın rutin denetimleri ve İçişleri Bakanlığı’nın teftişleri çerçevesinde incelendiğini ifade etti. Önceki denetimlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ancak bu yeni süreçte 33 konser için farklı bir değerlendirme yapılarak soruşturma sürecine girildi. İlgili 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunacaklarını açıkladı.

KAMUOYUNDA DEĞERLENDİRMELER

Sürecin nasıl gelişeceği merak edilirken, kamuoyunda siyasi baskı olup olmadığı ile ilgili tartışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gelen bu soruşturma, “sırada Ankara mı var?” sorusunu gündeme getirdi. Bu konuda açıklama yapan Mansur Yavaş, “Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar” diyerek konuyu değerlendirmiş oldu.