BAŞ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, anayasa değişikliği üzerine önemli yorumlar yaptı. Baş, “Anayasa değişikliğinde en temel maddelerden biri ne olacaktır? Madde 66. ‘Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür.’ Şimdi devletin adı ne? Türkiye Cumhuriyeti. Ne demek bu? Türklerin ülkesi. Devlete diyor ki, ‘Bak sen Türklerin ülkesisin ama sana vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese, kendi ırktaşına yaptığın muameleyi yapmak zorundasın. Dolayısıyla madde devletin muhatap olduğu bir madde, vatandaşın muhatap olduğu bir madde değil. O yüzden anayasa değişikliği gündeme getirilip eğer bunlar tartışmaya açılırsa ki bunların ön sinyallerini alıyoruz, bu samimi bir tartışma olmaz” şeklinde konuştu.

FATİH ALTAYLI İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

BTP lideri, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Baş, “Fatih Bey hangi delili karartabilir? Bir konuşma yapmış ve konuşma milyonlarca kez izlenmiş. Herkes için her yerde açık kaynakla birlikte duruyor. veya kaçma şüphesi. Kim kaçacak? Fatih Altaylı kaçacak. Kaçsa bugüne kadar burada durmazdı zaten” dedi. Ayrıca, Fatih Altaylı’nın kendisinde gözlemlenen özgüvene de dikkat çekerek, “Beni kaçırabilecek insanlar sizler değilsiniz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hüseyin Baş, dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelere de değindi. “Bakın, dünyada yeni gelişmeleri, trend olayları Amerika ortaya koyuyor. Bunun uygulanabilirliğini, standartlarını Avrupa belirliyor ve bunun taklidini de Çin yapıyor. Türkiye’de böyle bir durum var. Biz de uçuyoruz, kaçıyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz ama ortada somut gerçeklik olarak baktığınızda, insanlar kirasını ödeyemiyor” diye belirtti. Baş, toplumun yaşadığı ekonomik zorlukların altında yatan sebeplere işaret ederek, mevcut durumun kabul edilemezliğine dikkat çekti.

KARDEŞLİK VURGUSU YAPILDI

Ayrıca, BTP Genel Başkanı, insanların birbiriyle kardeş olduğunu vurguladı. “Sanki biz kardeş değiliz, kavga edeceğiz, düşmanız diyoruz. Yani biz bütün insanlarla kardeşiz. Atatürk, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek barışın önemini vurgulamıştır. Biz kavga etmek peşinde değiliz ki zaten” şeklinde konuştu. Baş, tartışmaların farklı boyutlarının olduğu fakat ortak bir barış ortamının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN TEMELİ VE MADDELER

Baş, anayasa değişikliği sürecinde madde 66’nın önemine de değindi. “Bu işin finali anayasa değişikliğine kadar gider. Bu madde ciddi bir kavga meselesi olarak servis ediliyor. Türk’e ne muamele yapıyorsan Laz’a o muameleyi yapacaksın. Maddenin muhatabı devlet. Burada şu denmiyor; ‘Bir Laz, Laz olduğunu inkar etmek zorundadır.’ Laz, Laz olduğunu muhafaza edebilir. Ama ben devletsem sorumluluklarım hepsine karşı aynıdır” dedi. Baş, anayasa değişikliği tartışmalarının samimi bir ortamda yapılamayacağına inanıyor.