(ANKARA) – Bugün İstanbul’daki Görüşmelerden Önce Gerilim Tırmandı

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA DAHA DA YÜKSELEN GERİLİM

İstanbul’da gerçekleştirilecek barış görüşmeleri öncesinde, Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilim dikkat çekiyor. Rusya, sınırda meydana gelen iki köprünün çökmesini “Ukrayna sabotajı” olarak değerlendirdi ve bunun sonucunda Ukrayna’nın askeri üssüne füze saldırısı düzenledi. Ayrıca, Ukrayna “Örümcek Ağı Operasyonu” adı altında, Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı yaparak, ondan fazla stratejik bombardıman uçağını imha etti. Bu saldırılar, Sibirya’da da patlamalara yol açtı.

İHA SALDIRISI VE CİDDİ ZARAR

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki iki köprünün çökmesi ile meydana gelen olayların “Ukrayna sabotajı” olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Rusya, Ukrayna’nın askeri eğitim üssünü hedef alan bir füze saldırısı düzenledi ve bu saldırı sonucunda pek çok askerin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), beş ayrı hava üssünü hedef alan büyük çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, Rusya’nın stratejik bombardıman yeteneklerine ciddi zararlar verdi; resmi açıklamalar henüz yapılmadı.

SİBİRYA’DA İLK KEZ SALDIRI

Ukrayna’nın ayrıca Rusya’nın kuzey bölgeleri ile Moğolistan sınırındaki askeri hedeflere saldırdığı bildirildi. Sibirya, bu şekilde ilk defa hedef alınmış oldu ve Severomorsk limanında patlamalar yaşandı. Saldırıların toplam maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar olarak değerlendirildiği ifade edildi. Batı medyası, Ukrayna’nın stratejik bombardıman uçaklarına yönelik saldırıyı ahşap barakaların çatılarına gizlenmiş patlayıcı yüklü İHA’larla gerçekleştirdiğini belirtti.

ZELESKY’DEN ‘TARİHİ’ DEĞERLENDİRME

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, gerçekleştirilen operasyonu “tarihi” olarak nitelendirirken, ülkenin savunma stratejisinde yeni bir dönem açıldığını vurguladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren hazırlık dönemine dikkat çekerken, bu operasyonun “en uzun menzilli operasyonları” olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, operasyon için Rusya’nın FSB istihbarat servisinin ofisine yakın bir merkez kurulduğunu ve bu süreçte katılan tüm ajanların “operasyon arifesinde” Rusya dışına çıkarıldığını ifade etti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK

Hem Ukrayna hem de Rus medyası, yaşanan karşılıklı saldırıların İstanbul’da planlanan barış görüşmelerinin öncesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Ukrayna’nın, ateşkes, esir değişimi ve kaçırılan çocukların iadesi gibi taleplerle müzakerelere oturmayı planladığı, ancak Rusya’nın dört il ve bölgedeki (Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson) Ukrayna birliklerinin çekilmesi şartını ön koşul olarak sunduğu belirtildi. Bu durum, müzakerelerin geleceği açısından belirsizlik oluşturuyor.