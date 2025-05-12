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(ANKARA) – Bugün Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş

YAĞIŞLARIN YEREL OLARAK GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR

Meteorolojinin en son değerlendirmelerine göre, bugün Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş’ta yerel kuvvetli yağışlar meydana gelebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Özellikle Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

PUS VE SİS HAVA KALITESİNİ ETKİLİYOR

Diğer yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor. Ayrıca rüzgarın iç ve batı kesimlerinde kuzey yönünden, güney ve doğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Yapılan tahminler doğrultusunda hava sıcaklıklarının Ankara’da en yüksek 22, en düşük 9; İstanbul’da en yüksek 21, en düşük 9; İzmir’de ise en yüksek 26, en düşük 15 derece olması bekleniyor.

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