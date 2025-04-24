(ANKARA) – Bugün Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji’nin yaptığı son analizlere göre, bugün İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli şekilde olması bekleniyor.

İKLİMSEL KOŞULLAR VE RÜZGAR DURUMU

MGM, Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis oluşabileceğini, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden eseceğini duyuruyor. Kuzeybatı kesimlerde rüzgar hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli bir şekilde eseceği belirtiliyor.

AIR Sıcaklıkları VE UYARI

Kuvvetli yağışlar ve rüzgarın olumsuz etkilerine karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Hava sıcaklıkları ise Ankara’da en yüksek 21, en düşük 10; İstanbul’da en yüksek 19, en düşük 9; İzmir’de en yüksek 23, en düşük 14 derece olarak ölçülecek.