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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ücretsiz TYT Kampı Düzenliyor

ÜCRETSİZ TYT TEKRAR KAMPI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için bir haftalık ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tekrar Kampı düzenliyor. ABB’nin yaptığı açıklamaya göre, bu kampın amacı, adayların motivasyonlarını artırmak ve sınav öncesi son tekrarlarını etkili bir şekilde geçirmelerini sağlamak.

KAMPIN İÇERİĞİ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kamp, Türkçe dersi ile başladı ve ikinci gününde matematik dersiyle devam etti. İkinci gün öğrencilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere başarılar dileyerek, “Bize düşen, sizlerin en azından sınav yönünden daha iyi gelişmeniz. İnşallah başarılı olursunuz. Buraya gelip katılmanız bile bir arzunun, bir isteğin, bir talebin işareti. Allah hepinizin gönlüne göre versin,” şeklinde ifadelerde bulundu. 9 Mayıs’a kadar sürecek bu kamp, YKS’ye hazırlanan öğrencilerin derslerini son kez tekrar etme fırsatı bulmalarını sağlayacak.

DERS PROGRAMI VE SAATLERİ

Kampta, sınav stratejilerini, soru çözüm tekniklerini ve önemli ipuçlarını kapsayan anlatımlar yapılacak. Dersler her gün saat 09.00’da başlayıp, 18.00’e kadar devam edecek. Bu yoğun program ile öğrenciler, sınava hazırlanma süreçlerinde önemli bir destek alacak.

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