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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekmeği Kapalı

ANKARA BELEDİYESİNDEN BAYRAM DÜZENLEMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek ve Un Fabrikası, Kurban Bayramı süresince şehir genelindeki Halk Ekmek satış büfeleri ile Başkent Marketlerin kapalı olduğunu duyurdu. Ankara Halk Ekmek’in sosyal medya hesabında gerçekleştirilen açıklamada, arife günü Başkent Marketler, fabrika satış mağazaları ve tüm Halk Ekmek büfelerinin hizmet vereceği ifade edildi.

KAPALILIK DÖNEMİ VE HİZMETİN BAŞLANGICI

Kurban Bayramı süresince ise tüm Halk Ekmek büfeleri, Başkent Marketler ve fabrika satış mağazalarının kapalı olacağı belirtildi. Bayram dönemi sona erdikten sonra, 10 Haziran’da normal hizmetlerin tekrar başlayacağı bilgisi verildi.

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