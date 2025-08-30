Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Helsinki’yi yendi

FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya’da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki’yi 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Ankara ekibi, başkent Helsinki’nin ev sahipliği yaptığı 7. grup üçüncülük mücadelesinde ev sahibi takım Helsinki ile karşı karşıya geldi.

GOLLER VE MAÇIN DETAYLARI

Helsinki Futbol Stadı’nda oynanan karşılaşmada, başkent temsilcisi 40. dakikada Maria Alves’in, 70. dakikada Ana Dias’ın ve 80. dakikada Armisa Kuc’un golleriyle maçı kazandı. Helsinki’nin gollerini ise 45+3. dakikada Seivisto ve 90+8. dakikada Heroum attı. Bu galibiyetle ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme fırsatı yakaladı. FOMGET’in UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri, yarın çekilecek kura ile belirlenecek.

ÖNCEKİ MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Ankara ekibi, 27 Ağustos’ta Finlandiya’da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag’a 2-1 kaybetmişti. Bu yeni galibiyet ile bir sonraki aşamaya geçme başarısını göstermiş oldu.