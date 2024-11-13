Ankara Büyükşehir Belediyesi Konser İncelemesi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine bir inceleme başlatıyor. Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere gönderdi. İhbarda belirtilen hususların değerlendirilmesi ile suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması durumunda bu durumun savcılığa bildirilmesi bekleniyor. Savcılığın isteği doğrultusunda, iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın görüşüleceği belirtildi. Başsavcılığın, iddiaların ciddi bulunması halinde adli bir soruşturma başlatacağı ifade ediliyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yavaş, “İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım’da geldiğini” aktardı. Yavaş, incelemenin devam ettiğini ve “yeni bir durumun söz konusu olmadığını” vurguladı. Yavaş, “Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

KONSER OLAYI HAKKINDA DETAYLAR

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Ebru Gündeş için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddiaları tartışmalara yol açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu belirtti. Yavaş daha sonra detaylı bir açıklamada bulunarak, “Ebru Gündeş’in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle ‘Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi’ tamamı algı operasyonudur.” dedi. Yavaş, “Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi bulunuyor. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara’dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi.” şeklinde savunma yaptı.