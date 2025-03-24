Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma İzni Verildi

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ İNCELEME TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliğinin müfettişler tarafından incelemeye alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır” denildi. Bu gelişme, belediyenin konser harcamalarının şeffaflığı ve ihale süreçlerine dair endişeleri artırdı.

KAMU ZARARI İDDİASINA DAİR DETAYLAR

Yürütülen soruşturma, 33 konserin organizasyon süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayanıyor ve bu durumun kamu kaynaklarında zarara yol açtığı öne sürülüyor. Müfettiş raporlarında, ihale mevzuatına uyulmadığı ve piyasa araştırması yapılmadan tek kaynaktan hizmet alımının gerçekleştirildiğine dair bulgular bulunduğu iddia ediliyor. Konserlere harcanan milyonlarca lira ile ilgili detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

ÖNCEKİ TARTIŞMALI HARCAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmişte de konser harcamalarıyla ilgili sorunlar yaşamıştı. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki Ebru Gündeş konserine ödenen yüksek bedel ve 2023 yılında Candan Erçetin konseri için yapılan harcamalar, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.