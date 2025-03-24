Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Yapılan Soruşturma Gelişmeleri

YENİ GELİŞMELER

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerine ait inceleme sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Belediye, 130 konserin dahil olduğu bu incelemenin tamamlandığını duyurdu. ABB, inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediğini paylaşırken, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine yönelik bir karar aldığını aktardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında, “Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.” denildi.

İTİRAZ SÜRECİ

Karara tabi olan ve incelemeye maruz kalan 9 belediye çalışanının, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacakları bildirildi. Bu durum, ilgili çalışanların yasal süreçlerini başlatması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.