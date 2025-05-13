Ankara Büyükşehir Belediyesi Uyardı: Sahte İçeriklere Dikkat!

YAPAY ZEKAYA DAYALI SAHTE İÇERİK UYARISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen sahte içeriklere karşı vatandaşları uyarıyor. Bazı kötü niyetli şahısların, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sesini taklit ederek sahte reklam videoları oluşturduğuna vurgu yapıldı. ABB, vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

SAHTE REKLAM VİDEOLARI TESPİT EDİLDİ

ABB’nin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında karşılaşılan sahte içerikler hakkında şu ifadelere yer verildi: “Bazı art niyetli kişiler, yapay zeka teknolojisi kullanarak Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesini taklit etmiş ve bazı firmalar adına reklam yaptığına dair görüntüler üretmiştir. Bu görüntüler tamamen gerçek dışıdır.” Belediye, Mansur Yavaş’ın böyle bir söylemde bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

RESMİ KAYNAKLARDAN DOĞRULAMA ÖNEMLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan sahte videolara itibar etmemelerini ve karşılaştıkları şüpheli içeriklerde resmi kaynaklardan doğrulama yapmalarını istedi. Açıklamada, “Bu tarz art niyetli girişimlere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.