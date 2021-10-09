Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere destek

Mansur Yavaş güzel haberi duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere arpa ve buğday tohumu desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilere yardımını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyerek Başkent’te başlattığı kırsal kalkınma hamlesi devam ediyor. 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıklayan Yavaş, “Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara’mız kazanacak” dedi.