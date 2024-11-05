“Ankara Büyükşehir’den 71 Milyon TL’lik Konser”

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON LİRA HARCANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen Ebru Gündeş konseri ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer konser için de büyük bir miktar harcadığı ortaya çıktı. Ebru Gündeş konseri için ünlü sanatçıya ödenen miktarın 69 milyon lira olduğu iddiaları gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL’İN TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konu hakkında basına kapalı düzenlenen bir toplantıda “Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” iddialarını dile getirdi.

YENİ İDDİA: MOR VE ÖTESİNE 71 MİLYON 520 BİN TL

Veryansın TV’nin haberine göre, 19 Mayıs 2024 tarihinde bayram kutlaması için başka bir konser planlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile doğrudan ihale yaparak Mor ve Ötesi grubunu Ankara’ya getirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen konser için yapılan anlaşmanın belgesine göre, keşif bedeli 59 milyon 600 bin TL olarak belirlenmişken, KDV ile birlikte toplam bedel 71 milyon 520 bin TL olarak kaydedildi. Belgeye göre, işe başlama tarihi 9 Mayıs 2024, iş bitirme tarihi ise 19 Mayıs olarak belirlendi.

MANSUR YAVAŞ’A TEPKİLER

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş’a tepki gösterdi. Usta, “CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına da yansıyan bilgilere göre bu ajans, 2019’dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024’te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış.” dedi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de lanse ettiği açıklamada, “Konser için 69 milyon TL’ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu” değerlendirmesinde bulundu.