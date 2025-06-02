(ANKARA) – Çatalca Müftüsü’nün Ataması İptal Edildi

ATAMA İPTALİ GERÇEKLEŞTİ

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ye vaiz olarak atanması, sosyal medyada sanatçı Volkan Konak ile ilgili kullandığı “Sahnede gebermiş” ifadesi nedeniyle iptal edildi. Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Diyanet Özel’e şaka yapmış. Kocaeli’ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım.” Ayrıca, idare mahkemesinin vereceği karara kadar görevine devam edeceğini belirtti ve ekledi: “Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.”