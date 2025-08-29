(ANKARA) – Cevdet Yılmaz, EKK 2025 toplantısında açıkladı

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2025 yılı altıncı toplantısında, “Makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldığını ve Orta Vadeli Program (2026-2028) hazırlıkları ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

EKONOMİK GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2025 yılı altıncı toplantısı bugün gerçekleştirilmiştir. İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır” denildi. Ayrıca, küresel belirsizlikler ve korumacı politikaların artmasına rağmen, Türkiye’nin makro finansal istikrarının güçlendiği ve ekonomisinin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu ifade edildi. Enflasyonun 2025 yılı Temmuz ayında geçen yıl Mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azaldığı belirtildi.

İHRACAT VE MALİ DİSİPLİN ARTIYOR

Açıklamada, “Büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşurken, istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerdedir” denildi. İhracatın tarihi yüksek seviyelere ulaştığı ve cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelere gerilediği kaydedildi. Ekonomiyle ilgili yapılacak adımların detayları arasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesi, bütçe açığının milli gelire oranının azalması ve mali disiplinin güçlendirilmesi de yer aldı.

ŞEFFAF VE KATILIMCI HAZIRLIK SÜRECİ

Cevdet Yılmaz, OVP (2026-2028) hazırlıklarının “şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmekte” olduğunu belirtti. Programın ana hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamak, toplumsal refahı artırmak olduğunun altını çizdi. Ayrıca, enflasyonla mücadele tedbirlerinin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ve mali disiplinin önemine vurgu yapıldı. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ekonomik kazanımların kalıcılığını sağlamak için gerekli adımların atılacağını belirtti.