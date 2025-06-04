Ankara Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı

YASAL DÜZENLEME İLE TAHLIYELER BAŞLADI

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ankara’daki cezaevlerinde tahliyeler başladı. Bu yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yoğun bir hareketlilik gözlemlendi. Tahliyeler dolayısıyla, yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı.

TAAHHÜTLERİNDE YER ALAN DUYGULAR

Kanun kapsamında, cezasının bitmesine 75 gün kala yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, “Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun” diyerek yaşadığı mutluluğu ifade etti. Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine bir açıklama yapan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu belirtti.