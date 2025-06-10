(ANKARA) – CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ’ı savundu

İMAMOĞLU’NDAN ÖZDAĞ’A DESTEK

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli hesabından yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna son verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ’IN DURUŞMASI

Ümit Özdağ, yarın saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacak. Özdağ’ın duruşması öncesi İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımında şu açıklamalar yer aldı: “Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez. Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor. Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.”

Bu paylaşım, adalet ve hukukun sağlanması gerektiği mesajını ön plana çıkarıyor. İmamoğlu, Özdağ’ın serbest bırakılmasının önemini vurgularken, “Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir” şeklinde eleştirisini sürdürüyor.