CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

CHP Ankara İl Başkanlığı, 53 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için bir program gerçekleştirdi. Bora Gezmiş, “Türkiye’nin geleceği için birleşmemiz lazım. Çok büyük bedeller ödedik,” dedi. İl Başkanlığı, 6 Mayıs 1972’de idam edilen bu isimleri anmak için Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde toplandı. Programda Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş, Gezmiş’in arkadaşlarından Turgut Ünlü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever ile diğer CHP yöneticileri ve yurttaşlar yer aldı. Etkinlik öncesinde meşalelerle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, “Tam bağımsız Türkiye” yazılı dövizler taşındı.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: DEVAMLI OLARAK GÜÇLENİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuşmasında, “Türkiye’nin devrimcileri ve cumhuriyetçilerinin yüz yıldan fazla süren yürüyüşü hiçbir baskıya ve zorbalığa teslim olmaz. Onların adı bazen Mustafa Kemal olur, bazen Deniz, Yusuf, Hüseyin olur,” dedi. Özçağdaş, CHP’lilerin geçmişten bugüne büyük bir miras taşıdığını belirtti ve “Gazi Mustafa Kemal’in ışığında antiemperyalist çizgide yürümeye devam edeceğiz,” diye ekledi.

BORA GEZMİŞ: BİRLEŞEREK KAZANMALIYIZ

Bora Gezmiş, programın her yıl gerçekleştirilmesi için CHP’ye teşekkür etti ve 81 yaşına geldiğini belirtti. “Artık ayrılık yok, birleşerek kazanmamız lazım. Türkiye’nin geleceği için birleşmemiz lazım. Çok büyük bedeller ödedik,” sözlerini kullandı.

ÜMİT ERKOL: HAFTALARCA DÜŞENLERİ UNUTMADIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı yargılayan hakimleri kimse hatırlamıyor, ama isimleri her evde yaşıyor. Bir ülkede haksızlık ve zulüm varsa, mazlumların direnişi de olur. Sağcılar sistemin aparatı olmayı seçerken, solcular ya mazlum oldular ya da mazlumun yanı başında durdular,” dedi. Ayrıca, “Bugünün Türkiye’sinde ‘ABD’ye karşıyız’ diyenler, ABD’nin aparatı haline geldiler,” şeklinde konuştu.

SEMRA DİNÇER: ONLAR ISLAH OLAMAZ BİR İLHAM OLDU

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, “Suçları; demokratik, özgür ve tam bağımsız Türkiye istemekti. Onlar astılar ama milyonlara isim oldular,” ifadelerini kullandı. Kendi çocuğuna da bu isimlerin önemini anlatacağını belirtti.

CEM AYDIN: PAROLAMIZ DEĞİŞMEDİ

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, “Parolamız o günden bu güne değişmedi. Amerika’dan icazetle milli iradeye kast edenlere karşı parolamız, tam bağımsız Türkiye,” dedi.